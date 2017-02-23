В Пензе коммунисты отметили День Советской армии митингом у монумента «Слава героям» Общество

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Более 70 членов и сторонников КПРФ приняли участие в митинге в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота у монумента «Слава Героям» в Пензе в четверг, 23 февраля.

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Собравшиеся — преимущественно люди пожилого возраста — держали в руках гвоздики. Было заметно, что многие из них искренне рады встрече со старыми знакомыми.

Активист КПРФ, майор в отставке Виктор Первун по традиции напомнил о могуществе Советской армии.

«Она была всенародной, хотя называлась рабоче-крестьянской, потому что никогда ни в одной стране не было такого уважения и пиетета к вооруженным силам. Она стала армией братских товарищеских отношений. Это армия, в которой не было «перегородок» между рядовым и командным составами», — сказал он.

В свою очередь первый секретарь пензенского райкома КПРФ Сергей Илиев обратил внимание на то, как в последние годы складываются российско-украинские отношения.

«Сейчас глаза открылись, и люди стали понимать, что развал Советского Союза — это не просто величайшая геополитическая катастрофа, а трагедия миллионов людей, наших братьев-славян», — отметил он.

В числе тех, кто обратился к пришедшим, также был первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев, который задался вопросом о последствиях переименования государственного праздника.

«Переименовав праздник, они добавили и несколько другой смысл. День защитника Отечества. Кто это? Это тот, кто по-прежнему стоит против всех поползновений либерализма, фашизма и других идей, направленных на разрушение нашей страны», — сказал лидер пензенских коммунистов.

По завершении митинга его участники возложили цветы к монументу «Слава Героям».