Пензенским рыбакам напомнили об опасности выхода на лед Общество

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области провели очередной рейд по водным объектам, в ходе которого напомнили рыбакам об опасности выхода на лед.

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«В связи с теплой погодой, установившейся в Пензенской области, спасатели напоминают, что выходить на лед опасно. По льду желательно передвигаться мелкими шагами и на дистанции не ближе, чем на 5 метров друг от друга. Если вдруг стал слышен треск под ногами, необходимо сразу остановиться и, не поддаваясь панике, лечь на лед — это равномерно распределит массу тела по большей площади и убережет от проваливания. Необходимо успокоиться и постепенно двигаться в обратном направлении к берегу», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что госинспекторы по маломерным судам во время рейдов также проводят мониторинг складывающейся обстановки на месте: проверяют характер ледового поля и количество рыбаков для максимально оперативного реагирования на возможные происшествия.

В пресс-службе подчеркнули, что люди, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС, пренебрегают собственной безопасностью.

«Они не только выходят, но и выезжают на лед, что категорически запрещено и опасно для жизни», — уточнили в главном управлении МЧС России по региону.