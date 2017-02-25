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Мэр Пензы проверил работу ярмарки у торгового центра «Велес»

15:58 | 25.02.2017 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал работу муниципальной ярмарки выходного дня на улице Попова, расположенной возле торгового центра «Велес».

Мэр Пензы проверил работу ярмарки у торгового центра «Велес»

Фото: Penza-gorod.ru

Он ознакомился с ассортиментом предлагаемых товаров, ценами, а также пообщался с продавцами и покупателями.

В частности, глава администрации Пензы поинтересовался у фермера из города Каменки, как в целом развивается хозяйство, а также удачно ли осуществляется реализация товара на ярмарке.

В ответ на это женщина-фермер пояснила, что семейный бизнес существует уже несколько лет. В настоящее время в хозяйстве имеется 60 голов крупного рогатого скота, и ассортимент производимой продукции постепенно расширяется: на ярмарку предприниматель привезла молоко, сливки, сметану, брынзу и другую молочную продукцию.

По итогам выезда Виктор Кувайцев поручил уделить внимание благоустройству территории ярмарки.

«Главное, продолжать создавать все необходимые условия для удовлетворения потребностей как продавцов, так и покупателей», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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