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В Пензе состоялся концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора

17:58 | 25.02.2017 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора состоялся в центре культуры и досуга Пензы в субботу, 25 февраля.

В Пензе состоялся концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора

Фото: Penza-gorod.ru

В нем приняли участие лучшие творческих коллективы города.

В фойе была развернута выставка работ учащихся пензенских художественных школ, посвященных возрождению храма, а также изделий местных умельцев.

Каждый желающий мог сделать посильный вклад в дело строительство собора, опустив деньги в специальный ящик. Среди тех, кто пожертвовал средства на строительство святыни, — глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев, а также депутаты городской думы.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Кувайцев отметил, что в зале мало свободных мест, а это говорит о неравнодушии пензенцев.

«Спасский собор был архитектурной доминантой, духовным центром, сердцем Пензы. Новое строение будет даже больше, величественнее прежнего — оно сможет вместить до 5 тыс. молящихся и станет жемчужиной центра города. Для каждого из нас счастье и большая честь внести свой посильный вклад не только в строительство святыни, но и в духовное возрождение всей России», — сказал мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в ходе концерта на строительство храма было собрано около 450 тыс. рублей пожертвований.
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