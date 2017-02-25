В Пензе состоялся концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора Общество

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора состоялся в центре культуры и досуга Пензы в субботу, 25 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем приняли участие лучшие творческих коллективы города.

В фойе была развернута выставка работ учащихся пензенских художественных школ, посвященных возрождению храма, а также изделий местных умельцев.

Каждый желающий мог сделать посильный вклад в дело строительство собора, опустив деньги в специальный ящик. Среди тех, кто пожертвовал средства на строительство святыни, — глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев, а также депутаты городской думы.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Кувайцев отметил, что в зале мало свободных мест, а это говорит о неравнодушии пензенцев.

«Спасский собор был архитектурной доминантой, духовным центром, сердцем Пензы. Новое строение будет даже больше, величественнее прежнего — оно сможет вместить до 5 тыс. молящихся и станет жемчужиной центра города. Для каждого из нас счастье и большая честь внести свой посильный вклад не только в строительство святыни, но и в духовное возрождение всей России», — сказал мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в ходе концерта на строительство храма было собрано около 450 тыс. рублей пожертвований.