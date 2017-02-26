Виктор Кувайцев недоволен состоянием подземного перехода у вокзала Пенза-I Общество

Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев недоволен состоянием подземного перехода у вокзала Пенза-I, который был открыт после реконструкции 21 декабря 2016 года.

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В ходе утреннего объезда городских территорий в воскресенье, 26 февраля, Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что асфальтовое покрытие перехода начало крошиться. Также нарекания вызвали недочеты в системе водоотведения, наличие мусора у входа и несанкционированных рекламных объявлений на ограждении со стороны автовокзала.

Он поручил вице-мэру Андрею Шевченко и главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову организовать встречу с руководством вокзала и Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», чтобы рекомендовать начать работы по устранению недочетов и определить конкретные сроки их выполнения.

«Необходимо приступать к устранению выявленных дефектов по асфальтовому покрытию, по протечке в перекрытиях, оформлению входной группы со стороны автовокзала», — сказал глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев также поручил в течение дня привести в порядок прилегающие территории и в дальнейшем содержать их в чистоте, сообщает пресс-служба мэрии.