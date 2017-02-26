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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Масленицей

10:52 | 26.02.2017 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Масленицей, которая отмечается в воскресенье, 26 февраля.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Масленицей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В основе этого праздника — вековые традиции нашего народа, которые мы бережно передаем из поколения в поколение. Являясь символом весеннего обновления природы и ожидания добрых перемен, он несет в себе главный смысл, содействуя укреплению дружбы, сохранению и развитию добрососедских отношений и общественного согласия в нашем многонациональном городе», — отметил глава администрации Пензы.

Он также пожелал пензенцам успешного выполнения всех дел и начинаний, а также исполнения всех желаний.

«Пусть Масленица принесет в каждый дом согласие, любовь и доброту. От всей души желаю всем доброго здоровья, мира и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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