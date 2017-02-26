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На Масленицу пензенцы померились силами, залезли на столб и спели частушки

17:03 | 26.02.2017 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Сотни пензенцев принимают участие в массовых гуляниях по случаю Масленицы, которые проходят в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в воскресенье, 26 февраля.

На Масленицу пензенцы померились силами, залезли на столб и спели частушки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На аллеях парка были развернуты народные ярмарки, на которых умельцы представили сувениры.

В рамках праздника в парке были организованы разнообразные игры, конкурсы и театрализованные представления.

На одной из площадей ЦПКиО установлено чучело Масленицы. В этом году оно наряжено в зеленое платье с желто-черной жилеткой.

Утром в народных гуляниях приняли участие глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев, которые лично испекли несколько блинов и угостили ими желающих.

На концертных площадках выступают творческие коллективы Пензы области, среди которых — «Славяне» и «Российские березы», а также вокально-эстрадная студия «Маэстро».

Одним из наиболее зрелищных развлечений масленичных гуляний стала народная забава «Достань петуха». Добраться до вершины столба пытались не только молодые люди, но и представительницы слабого пола и даже дети.

Каждый раз зрители горячо поддерживали участника, решившего взобраться на столб. Победителям вручали различные подарки.

Также были организованы народные забавы, в которых силами мерились мужчины. В этом году участие в конкурсах принимали гости из зарубежных стран.

Кроме того, все желающие могли исполнить частушки, сфотографироваться с ростовыми куклами и покататься на аттракционах.

Как ожидается, в 19.00 в центральном парке состоится сожжение чучела, после чего пройдет «Масленичная дискотека» с элементами огненного шоу.
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