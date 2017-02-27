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Для жителей и гостей Пензы проведут экскурсии в рамках акции «Звезда памяти»

11:07 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники городских библиотек проведут для жителей и гостей Пензы экскурсии по местам боевой славы в рамках акции «Звезда памяти», стартовавшей за 72 дня до 9 Мая в понедельник, 27 февраля.

Для жителей и гостей Пензы проведут экскурсии в рамках акции «Звезда памяти»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все они прошли дополнительное обучение в «Школе экскурсовода» под руководством доцента кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Пензенского государственного университета Татьяны Каймановой.

«В экскурсионную программу будут включены монумент воинской и трудовой славы пензенцев, скульптурные комплексы «Афганские ворота» и «Разорванная звезда», памятник «Проводы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии добавили, что стела «Слава героям» исключена из программы в связи с реконструкцией набережной реки Суры.

Патриотическая акция «Звезда памяти» проводится в Пензе в 2017 году в третий раз. Экскурсии в рамках нее составлены на основе краеведческой литературы.

Всего за прошедший период сотрудники библиотек провели более 100 экскурсий.
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