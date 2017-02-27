Суд признал незаконным увольнение редактора газеты «Знамя труда» Марины Востровой Общество

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Никольский районный суд признал незаконным приказ департамента информационной политики и СМИ Пензенской области об увольнении редактора газеты «Знамя труда» Марины Востровой, занимавшей эту должность с 1 января 2009 года и уволенную вскоре после выборов в Госдуму России седьмого созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года.

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После уточнения исковых требований Марина Вострова просила суд взыскать в ее пользу заработную плату за время вынужденного прогула в размере свыше 64 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 50 тыс. рублей и восстановить в должности редактора.

В судебном заседании установлено, что редактор районной газеты была освобождена от занимаемой должности в соответствии с п. 3 ст. 278 ТК РФ «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации». При этом основанием явились результаты внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Однако учредителем не были учтены положения ч. 6 ст. 45 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В соответствии с ней, работник СМИ, задействованный в информационном обеспечении избирательной кампании, не имеющий дисциплинарных взысканий, не может быть уволен в период проведения выборов и в течение 1 года после.

Согласно материалам дела, редакция газеты «Знамя труда» в установленные сроки уведомила избирательную комиссию Пензенской области о готовности предоставить политическим партиям и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Госдумы печатную площадь для размещения агитационных материалов, в том числе на безвозмездной основе.

Кроме того, Марине Востровой было выдано аккредитационное удостоверение для присутствия в помещениях для голосования и при определении результатов выборов.

Помимо этого, под ее редакцией 23 сентября вышла статья «Голосовали за дела, а не за красивые глаза!».

Таким образом, суд пришел к выводу, что возглавляемое Мариной Востровой СМИ, как и она сама, принимали участие в информационном обеспечении выборов.

При таких обстоятельствах увольнение редактора, не привлекавшегося к дисциплинарной ответственности, спустя два месяца после окончания избирательной кампании является незаконным.

В итоге исковые требования Марины Востровой удовлетворены частично.

Суд решил признать незаконным и отменить приказ департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, восстановить истицу в должности редактора газеты «Знамя труда», взыскать с ведомства зарплату за время вынужденного прогула в размере 89 тыс. 147 рублей 97 копеек и компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей.

Решение в части восстановления на работе и взыскании заработной платы подлежит немедленному исполнению.