22:36:09 Понедельник, 27 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Под Пензой суд признал законным штраф в четверть миллиона за перегруз фуры

19:00 | 27.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд оставил без изменения постановление инспектора Ространснадзора, которым владелица остановленного в Пензенской области тягача была оштрафована на 250 тыс. рублей за перегруз.

Под Пензой суд признал законным штраф в четверть миллиона за перегруз фуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«15 октября 2016 года на 593 км трассы М5 «Урал» было установлено, что на принадлежащем предпринимательнице тягаче «DAF» с полуприцепом «Schmitz», следовавшем по маршруту «Москва — Самара», перевозился груз с превышением допустимой нагрузки на ось на 10,4%», — ообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что женщина указала на несоблюдение должностным лицом порядка привлечения к административной ответственности и на составление протокола без ее участия.

«Изучив доводы жалобы, суд не согласился с ними, так как нарушений требований закона при производстве по делу об административном правонарушении допущено не было. Постановление инспектора Ространснадзора было оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Ольга Макарова из Пензы стала заслуженным врачом РФ Житель Сердобского района покалечил пенсионерку, возбуждено уголовное дело
Ирина Кузнецова назначена председателем Никольского районного суда Спортсмен из Пензенской области победил на ЧР по легкой атлетике среди глухих
Турбогенератор №5 на ТЭЦ-1 в Пензе готов к эксплуатации Пензенские боксеры поборются за победу на первенстве ПФО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама