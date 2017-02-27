Под Пензой суд признал законным штраф в четверть миллиона за перегруз фуры Общество

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Мокшанский районный суд оставил без изменения постановление инспектора Ространснадзора, которым владелица остановленного в Пензенской области тягача была оштрафована на 250 тыс. рублей за перегруз.

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«15 октября 2016 года на 593 км трассы М5 «Урал» было установлено, что на принадлежащем предпринимательнице тягаче «DAF» с полуприцепом «Schmitz», следовавшем по маршруту «Москва — Самара», перевозился груз с превышением допустимой нагрузки на ось на 10,4%», — ообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что женщина указала на несоблюдение должностным лицом порядка привлечения к административной ответственности и на составление протокола без ее участия.

«Изучив доводы жалобы, суд не согласился с ними, так как нарушений требований закона при производстве по делу об административном правонарушении допущено не было. Постановление инспектора Ространснадзора было оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.