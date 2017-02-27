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В Пензе дан старт акции «Вахта памяти»

16:21 | 27.02.2017 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Акция «Вахта памяти», в рамках которой ежедневно до Дня Победы кадеты будут посменно нести почетный караул у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, стартовала в понедельник, 27 февраля.

В Пензе дан старт акции «Вахта памяти». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В церемонии приняли участие более 100 человек, среди которых кадеты, школьники, студенты, представители военно-патриотических организаций, ветераны и члены партии «Единая Россия».

Обращаясь к собравшимся, почетный гражданин Пензы, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев подчеркнул значимость караула, в который заступили школьники.

«Сегодня вам, наследникам победителей, предоставляется почетная обязанность — нести вахту памяти. Проведите эту акцию с честью и достоинством!» — сказал он.

Участники митинга, положившего начало акции, почтили память павших воинов минутой молчания. После этого они возложили цветы к вечному огню.

По окончании официальной части сотрудница городской библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина Анна Кондрашкина рассказала присутствующим студентам об истории создания монумента. Подобные экскурсии продолжатся до 9 мая, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».
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