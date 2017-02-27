В Пензенской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом Общество

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает снижаться в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, по итогам прошлой недели показатель заболеваемости составил 191,2 на 100 тыс. населения, при этом неделей ранее он достигал 253,5 на 100 тыс. населения.

На данный момент в целом по Пензенской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидпорога на 75,6%, в региональном центре — на 87,2%.

Половину заболевших на прошлой неделе составили дети в возрасте до 14 лет.

С начала 2017 года зарегистрировано 511 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 97 — Н3N2, 45 — В.