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Глава пензенского УМВД обеспокоен будущим молодежи

15:10 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев обеспокоен будущим молодежи в связи с неспадающим спросом на наркотики.

Глава пензенского УМВД обеспокоен будущим молодежи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока мы вместе с вами не рассчитаем и не посмотрим, сколько же людей съедает это все, мы не узнаем уровня тех опасностей, которые предостерегают нас в будущем. У нас не будет молодежи. У нас не будет молодого здорового поколения. Кто придет после нас? Кто станет политиками? Кто станет депутатами? Кто будет воспитателями? Кто будет летчиками?» — задался он вопросами в ходе форума «Полиция за здоровый образ жизни», который впервые прошел на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 28 февраля.

Глава ведомства отметил, что в 2016 году было изъято почти 100 кг наркотиков.

«А когда-то мы изымали 4–5 кг и говорили, что это очень много, если считать, что одна доза — это 0,01 грамма», — добавил Юрий Рузляев.

По его словам, наркотики и нелегальный алкоголь поставляются в Пензенскую область ужасающими объемами.

«Алкоголь фальсифицированный — тоннами, фурами, в огромных количествах. […] На каждого жителя Пензенской области приходится по девять литров, включая 95-летних, 100-летних наших старцев и грудных детей, которые вчера родились», — сказал Юрий Рузляев.
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