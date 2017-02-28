20:40:48 Вторник, 28 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Комплексы «Бук-М2» переброшены из Пензенской области в Оренбургскую в рамках учений

16:51 | 28.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» из Пензенской области приняли участие в учениях, прошедших на Тоцком полигоне в Оренбургской области во вторник, 28 февраля.

Комплексы «Бук-М2» переброшены из Пензенской области в Оренбургскую в рамках учений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа, подразделения войск ПВО отработали порядок действий по прикрытию группировки войск от воздушного нападения.

«По замыслу учения, подразделениям было необходимо совершить многокилометровый марш к месту сосредоточения и уничтожить авиацию противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» были подняты по тревоге в Пензенской области и переброшены на 500 км. На месте сосредоточения военнослужащие зарядили пусковые машины и успешно провели несколько десятков зачетно-учебных стрельб по высокоманевренным целям», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что учение проводилось в рамках лагерного сбора войск противовоздушной обороны, который продлится до середины марта.
Актуальное
Читайте также
Семеро школьников из Пензенской области отправятся в «Орленок» на слет юных экологов В Кузнецком районе выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции
В Пензе сотрудники психбольницы отработали действия в случае взрыва в жилом доме В Пензе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему бродягу
Олег Ягов считает, что молодежь может рассказать об уловках наркосбытчиков По факту гибели 4-летнего мальчика от ожогов в Кузнецке возбуждено уголовное дело
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама