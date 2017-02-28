Комплексы «Бук-М2» переброшены из Пензенской области в Оренбургскую в рамках учений Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» из Пензенской области приняли участие в учениях, прошедших на Тоцком полигоне в Оренбургской области во вторник, 28 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа, подразделения войск ПВО отработали порядок действий по прикрытию группировки войск от воздушного нападения.

«По замыслу учения, подразделениям было необходимо совершить многокилометровый марш к месту сосредоточения и уничтожить авиацию противника. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» были подняты по тревоге в Пензенской области и переброшены на 500 км. На месте сосредоточения военнослужащие зарядили пусковые машины и успешно провели несколько десятков зачетно-учебных стрельб по высокоманевренным целям», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что учение проводилось в рамках лагерного сбора войск противовоздушной обороны, который продлится до середины марта.