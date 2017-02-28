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В Пензе 45 молодых семей получили жилищные сертификаты

17:40 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев вручили жилищные сертификаты 45 молодым семьям в торжественной обстановке в мэрии во вторник, 28 февраля.

В Пензе 45 молодых семей получили жилищные сертификаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил глава администрации города Виктор Кувайцев, благодаря различным программам поддержки в Пензе наметилась положительная динамика по рождаемости.

«Если сравнивать 2005-ый, […] то это было около 4 тыс. [детей] в год, в 2010-м — около 5 тыс., а в 2016 году в городе родилось почти 6 тыс. наших маленьких граждан», — уточнил он.

Виктор Кувайцев добавил, что особенно рад видеть супругов с детьми и пожелал семьям уверенности в завтрашнем дне.

В рамках церемонии все желающие смогли сделать фото на память.

Всего в течение 2017 года право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в размере 328 тыс. рублей будет предоставлено в Пензе 92 молодым семьям, у которых родился первый ребенок в течение 12 месяцев после заключения брака.
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