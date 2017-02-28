В Пензе сотрудники психбольницы отработали действия в случае взрыва в жилом доме Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова отработали порядок действий по оказанию медпомощи большому числу людей в случае взрыва в многоквартирном доме.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно вводной учений, состоявшихся во вторник, 28 февраля, специализированная помощь требовалась пострадавшим, родственникам погибших, а также участникам аварийно-спасательных работ.

Руководящий состав больницы, сотрудники дежурно-диспетчерской службы и личный состав психолого-психотерапевтической бригады специализированной медпомощи должны были предпринимать действия, необходимые в режимах «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация».

Перед медиками стояла задача оценить последствия случившегося, выработать решение по организации помощи людям и проведению лечебно-эвакуационных мероприятий.

В процессе учений до них были доведены вводные с последующими частными разборами по итоговым решениям, принятым в соответствии с задаваемыми условиями.

Наращивание обстановки осуществлялось путем доведения вводных до непосредственных участников с последующими частными разборами по итоговым решениям, принятым в заданных условиях.

По окончании мероприятия главный врач территориального центра медицины катастроф Пензенской области Александр Гришин высоко оценил действия персонала областной психиатрической больницы.

Он отметил, что специалисты на протяжении нескольких лет показывают профессионализм не только в учебных, но и в реальных условиях, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.