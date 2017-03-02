В Пензе «Буртасы», краеведческий музей, галерею и онкодиспансер адаптируют для инвалидов Общество

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. 22 приоритетных социально значимых объекта Пензенской области будет адаптировано для инвалидов в рамках региональной программы «Доступная среда», на реализацию которой в 2017 году выделено около 22 млн. рублей.

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«На реализацию мероприятий из федерального бюджета региону предоставляется более 10 млн. рублей, в бюджете Пензенской области предусмотрено 11,7 млн. рублей», — сообщила замминистра труда, соцзащиты и демографии региона Ольга Майорова на совещании, состоявшемся в четверг, 2 марта.

Так, в 2017 году в Пензенской области запланировано приобретение двух единиц городского общественного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут адаптированы пензенский областной онкологический диспансер, амбулатория на проспекте Строителей и на 5-м Виноградном проезде, поимский пансионат, мокшанский детский дом-интернат, грабовский психоневрологический интернат, центры занятости Бессоновского и Мокшанского районов, дворец спорта «Буртасы», областная библиотека для детей и юношества, «Пензаконцерт», краеведческий музей и картинная галерея имени К.А. Савицкого.

В ходе совещания председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин попросил ответственных лиц учитывать пожелания колясочников при обустройстве пандусов и входных групп.

В свою очередь председатель пензенской областной организации «Всероссийское общество слепых» Виктор Курнаев предложил при оборудовании общественных мест по программе «Доступная среда» установить системы звукового оповещения и тактильные опознавательные знаки, проложить специальное уличное покрытие.

Участники совещания договорились, что к обсуждению работ по обустройству доступной среды будут приглашаться эксперты из числа людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства.