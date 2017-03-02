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Пензенский министр призвал торговые сети подключиться к борьбе с нелегальным алкоголем

15:01 | 02.03.2017 | Общество

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков призвал представителей крупных торговых сетей подключиться к борьбе с нелегальной продажей алкоголя.

Пензенский министр призвал торговые сети подключиться к борьбе с нелегальным алкоголем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его мнению, работники сетевых магазинов, вблизи которых отсутствуют санкционированные точки по торговле спиртным, могут вычислить недобросовестных продавцов с помощью подвыпивших покупателей.

«Если вы видите, что там не продается продукция, а покупатель приходит нетрезвым, вопрос — где он ее взял», — сказал глава Минсельхоза Пензенской области в ходе совещания с представителями торговых сетей, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 2 марта.

Министр отметил, что с момента запуска ЕГАИС в торговых сетях лицензиатов нелегального алкоголя обнаружено не было.

Обращаясь к собравшимся, Андрей Бурлаков также призвал не допускать продажи спиртного несовершеннолетним.

«Проводите свою работу с продавцами. Я пришел в одну сеть, у меня документы спросили, […] достал водительские права, показал: «Смотрите, я уже взрослый». Почему в других сетях к этому относятся поверхностно?» — поинтересовался министр.
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