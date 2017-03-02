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В Пензенской области перестанут продавать печенье в открытых коробках

16:27 | 02.03.2017 | Общество

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Кондитерские изделия в открытых коробках не должны продаваться в магазинах Пензенской области. Соответствующую задачу поставил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области перестанут продавать печенье в открытых коробках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный вопрос был поднят на совещании с представителями торговых сетей, состоявшемся в региональном правительстве в четверг, 2 марта.

Согласно озвученным данным, реализация кондитерских изделий в открытом доступе запрещена, однако в некоторых магазинах по-прежнему можно увидеть коробки, из которых покупатели самостоятельно берут продукцию.

Андрей Бурлаков рекомендовал решить эту проблему до 1 мая.

«После 1 мая мы сами будем приходить [с рейдами] и просить Роспотребнадзор [...] наводить порядок», — сказал министр.
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