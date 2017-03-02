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Губернатор вновь обратил внимание на качество упаковки пензенской продукции

17:03 | 02.03.2017 | Общество

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев в очередной раз обратил внимание на качество упаковки продукции пензенских товаропроизводителей.

Губернатор вновь обратил внимание на качество упаковки пензенской продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Много нашего продукта, который не помещен в хорошую упаковку. Содержание хорошее, а есть еще такая философская категория, как форма. Единство формы и содержания — это был бы идеальный вариант, когда хороший продукт и хорошая упаковка», — отметил глава региона в ходе совещания с представителями торговых сетей, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 2 марта.

При этом, по его мнению, качественная упаковка не обязательно должна быть дорогой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2016 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уже поднимал вопрос о создании современной красивой упаковки, подчеркивающей специфику продукции местного производства, которая бы способствовала ее продвижению за пределами региона.
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