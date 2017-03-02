В Пензе начали издавать журнал «Техника охраны периметра» Общество

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Пензенское предприятие «ЦеСИС НИКИРЭТ» начало выпуск журнала «Техника охраны периметра», предназначенного для специалистов в сфере инженерно-технических систем безопасности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первый номер — за февраль 2017 года — издан тиражом 1 тыс. экземпляров.

На обложке размещена фотография, сделанная во время испытаний заграждения «Махаон-Арктика», которые проводились в жестких условиях.

Для конструкции намеренно создали повышенную снеговую и ледяную нагрузку. О самом сооружении подробнее рассказано в журнале, объем которого превышает 60 страниц.

Идею выпуска подобного издания еще весной 2016 года высказал глава совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», председатель совета приборостроительного кластера «Безопасность», президент ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал. Он же стал главным редактором журнала.

«Засилье откровенной рекламы в отраслевых изданиях, нахрапистое лоббирование «нужных» законов под конкретное оборудование, и, наконец, выросший в мире уровень террористических угроз — все это подвигло нас (Центр специальных инженерных сооружений) выпускать свой собственный журнал для профессионального сообщества — специалистов в области инженерно-технических средств безопасности», — пояснил Олег Шаповал в своей вводной статье.

По его словам, редколлегия видит в журнале открытую дискуссионную площадку, некий профессиональный клуб, в котором будут превалировать инженерная мысль и здравый смысл.

«Мы призываем теоретиков и практиков от безопасности к участию в формировании редакторского портфеля, предоставляем им возможность на страницах журнала вступать с коллегами в полемику, но не навязывать свою точку зрения», — отметил главный редактор.

Олег Шаповал подчеркнул, что приоритетом будут пользоваться материалы о новациях и реалиях в сфере безопасности, вместе с тем на публикации может налагаться вето из соображений безопасности.

Как сообщил ИА «PenzaNews» специалист бюро коммуникаций ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», выпускающий редактор журнала «Техника охраны периметра» Сергей Долженков продавать издание не планируется.

«Журнал будут брать с собой в командировки сотрудники, радовать партнеров. Номера пойдут в рассылку специалистам, которые напрямую занимаются техникой охраны периметра. Его будут использовать наши партнеры, которые состоят в редколлегии. Воронежский институт ФСИН заинтересовался, просил для своих студентов. Десяток журналов уже получила кафедра «Автоматизированные системы безопасности» Пензенского государственного университета», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что о постоянных рубриках и периодичности выпуска говорить преждевременно.

Вместе с тем, по словам Сергея Долженкова, планируется, что новые номера будут издавать в преддверии крупных выставок, где его также намечено распространять — ориентировочно второй выпуск выйдет из печати в мае, а третий — в августе или октябре.

«Здесь опубликованы и научные исследования, и обзоры. Статьи отбирались по актуальности», — отметил выпускающий редактор.