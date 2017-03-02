В пензенском зоопарке рассказали о появившихся на свет детенышах обезьян Общество

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Администрация зоопарка Пензы поделилась подробностями о первых неделях жизни потомства двух видов приматов — гиббонов и игрунок.

Фото: Zoo-penza.ru

«26 февраля двое детенышей родились у пары игрунок. Это самые маленькие обезьянки в коллекции нашего зоопарка. Малютки крепко держатся за материнскую шерсть, хотя могут путешествовать таким образом и на папе», — говорится в сообщении на сайте зверинца.

В нем отмечается, что у данной пары обезьян потомство появилось впервые, а гиббоны стали родителями в четвертый раз.

«27 января детеныш родился у одноцветных гиббонов. Сейчас малышу уже месяц. Пока он еще не покидает шерсть матери, но уже общается с родственниками, с интересом оглядывая окружающую обстановку. Пока он такого же цвета, как и мама, в возрасте полугода станет черным, как папа. Ко времени полового созревания цвет шерсти определится окончательно: самцы остаются темными, самки приобретают светло-персиковый окрас», — добавляется в тексте.