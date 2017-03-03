Автором «Тотального диктанта» в 2017 году стал Леонид Юзефович Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Писатель Леонид Юзефович стал автором текста, который 8 апреля вместе со всей страной напишут жители Пензенской области в рамках масштабной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант».

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Как сообщается на официальном сайте «Тотального диктанта», каждая из трех частей текста, которые будут продиктованы жителям разных зон, представляет собой небольшое эссе про один из близких автору городов — Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

По признанию Леонида Юзефовича, он почти сразу согласился стать автором текста, потому что его предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые им писатели.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец сообщила, что в этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо. Кроме того, диктант впервые напишут жители Литвы и Исландии.

Таким образом, заявки на участие в акции уже подали 514 российских и 287 зарубежных городов. К проекту пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ.

Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.

Его литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к нему пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился роман «Казароза», который был высоко оценен критикой и вышел в финал премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года.

В 2015 году вышел в свет документальный роман «Зимняя дорога», в котором рассказывается о противостоянии в 1922–1923 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева и забайкальского красного партизана Ивана Строда. За эту работу в 2016 году Леонид Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».