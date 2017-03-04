В Заречном 65 человек сдали кровь для онкобольных детей Общество

Заречный, 4 марта 2017. PenzaNews. 65 жителей Заречного приняли участие в акции «Капля доброты», которая направлена на оказание помощи детям, проходящим лечение в пензенском областном онкологическом диспансере.

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В пятницу, 3 марта, на площади у дворца культуры «Современник» собрались те, кто уже участвовал в подобной акции, а также пришедшие сдать кровь впервые. За несколько часов удалось собрать почти 30 литров крови.

Также в этот день проходил сбор средств на лечение двух больных раком детей, для чего рядом с мобильным пунктом была установлена коробка для пожертвований. К моменту окончания донорской акции в нее положили 10 тыс. рублей.

Следующую такую акцию намечено провести в июне текущего года, сообщает управление общественных связей Заречного.