Ремонт Свердловского моста в Пензе ведется без отставания от графика Общество

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Капитальный ремонт Свердловского моста в Пензе ведется согласно графику. К такому выводу пришел мэр Пензы в ходе выезда на место в субботу, 4 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

«Важно, что работы ведутся без отставания, согласно установленному графику», — сказал он.

В настоящее время на мосту армируют тело опоры №5, шкафной стенки опоры №1, оголовка опоры №9, а также погружают шпунт, разбирают тело и оголовок опоры №8.

По словам главного инженера компании «Автодорога» Александра Недопекина, работа на мосту ведется по нескольким направлениям одновременно.

«Благодаря этому через две недели мы сможем начать монтаж балки пролетного строения. Всего на сегодняшний день на объект доставлено 11 таких балок», — добавил он.

В соответствии с календарным графиком работы по опорам №№3, 4, 5 намечено завершить к 5 апреля, а монтаж балок — к 20 апреля.

После монтажа балок и разборки полуостровка продолжатся работы по строительству второго этапа, сообщает пресс-служба мэрии.