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Возле памятника Первопоселенцу в Пензе ведется демонтаж площадки бывшего павильона «Цветы»

13:56 | 04.03.2017 | Общество

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Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Демонтаж бетонной площадки, служившей фундаментом торговому павильону «Цветы», возле памятника Первопоселенцу в Пензе ведется в субботу, 4 марта.

Возле памятника Первопоселенцу в Пензе ведется демонтаж площадки бывшего павильона «Цветы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С помощью экскаватора-погрузчика «Terex 970» со специальной насадкой один из рабочих ломает бетонную площадку, укрепленную арматурой. Второй мужчина контролирует ход работы.

Лестница, которая ведет с улицы Кирова к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, ничем не огорожена, поэтому жители продолжают ее использовать на свой страх и риск. Куски, которые скатываются по крутому склону прямо на ступени, создают неудобства и опасность для пешеходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», торговый павильон, располагавшийся на красной линии города, демонтирован летом 2016 года, однако площадка простояла после этого еще порядка семи месяцев.

Для благоустройства освободившейся территории рассматриваются разные варианты, например, микросквер или арт-объект. Также возможен перенос на данную территорию остановочного павильона.
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