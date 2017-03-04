В Пензе прошел флешмоб «МЧС — за здоровый образ жизни!» Общество

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Пожарно-спасательный флешмоб «МЧС — за здоровый образ жизни!» в пятый раз прошел на Олимпийской аллее в Пензе в субботу, 4 марта.

Фото: 58.mchs.ru

В рамках мероприятия семьи сотрудников МЧС, а также те, кто отдыхал на Олимпийской аллее, соревновались в танцах и эстафетах.

Кроме того, все желающие могли покататься на лыжах.

В завершение мероприятия спасатели угостили всех горячим чаем со сладостями.

Так как акция проводилась в преддверии Международного женского дня, все представительницы прекрасного пола получили в подарок тюльпаны.

Кроме того, пожарные еще раз напомнили жителям Пензенской области правила безопасного поведения в различных ситуациях, раздали зрителям и участникам памятки, которые напомнили им основные правила поведения на водных объектах, основы пожарной безопасности и оказания первой помощи, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.