В Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка проходит акция «Подари книгу детям» Общество

Пенза, 4 марта 2017. PenzaNews. Благотворительная акция «Подари книгу детям» будет проходить в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка Пензенской области до 1 апреля.

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Она приурочена ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта.

В рамках акции в храме можно приобрести православные детские книги или принести свои и оставить их у волонтеров. При этом книги должны быть в хорошем состоянии.

Все собранные в рамках проекта книги будут переданы детям из многодетных и малоимущих семей, а также детям, с ограниченными возможностями и оставшимися без попечения родителей, сообщается на сайте Кузнецкой епархии.

Традиция отмечать День православной книги появилась по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Праздник приурочен к памятной дате — 14 марта 1564 года на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова «Апостол».

С 2010 года праздник проводится во всех епархиях Русской Православной Церкви. Программа праздника включает круглые столы, презентации, выставки, концерты, встречи с писателями, а также другие культурно-просветительские мероприятия и благотворительные акции.