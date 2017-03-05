В центре Пензы предлагают нарисовать медведей, спасающихся от экологического бедствия Общество

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Граффити с изображением белой медведицы, которая вместе с детенышем спасается на льдине от экологического бедствия, предлагается разместить на одной из подпорных стен вдоль реки Суры в центре Пензы.

Фото: Rgo.ru

Эскиз, выполненный молодым художником Сергеем Смысловым, признан лучшим по итогам конкурса, проведенного при поддержке Русского географического общества.

Как сообщает пресс-служба РГО, организаторы конкурса планируют получить согласование городских властей на реализацию проекта и заручиться поддержкой партнеров при закупке материалов.

По словам председателя пензенского реготделения Русского географического общества Игоря Пантюшова, для нанесения граффити намечено использовать бетонную стену в районе бывшего ресторана «Праздничный» — напротив стелы «Росток».