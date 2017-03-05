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На полигоне под Пензой уничтожено более 100 кг фруктов и овощей

11:50 | 05.03.2017 | Общество

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Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Более 100 кг фруктов и овощей, реализация которых незаконно велась на оптово-розничном рынке «Октябрьский» в Пензе, уничтожено механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка.

На полигоне под Пензой уничтожено более 100 кг фруктов и овощей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — около 42 кг груш из Польши, почти 14 кг яблок без маркировки, а также примерно 67 кг томатов из Турции.

Продукция была изъята во время внеплановых проверок, проведенных 21 февраля.

В ходе них документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории России данной продукции и ее фитосанитарную безопасность, владельцами представлено не было.

В отношении лиц, реализующих овощи и фрукты, были возбуждены дела по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
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