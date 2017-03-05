В Пензенской области выявлен факт продажи незарегистрированного препарата «Нифулин-форте» Общество

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Сотрудник Россельхознадзора выявил факт реализации препарата «Нифулин-форте», не зарегистрированного на территории РФ и отсутствующего в реестре лекарственных, компанией, имеющей лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Малосердобинском районе Пензенской области.

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Тем самым руководство фирмы совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Мировой судья назначил генеральному директору компании штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.