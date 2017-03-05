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На ярмарке в Терновке наладили видеонаблюдение

13:59 | 05.03.2017 | Общество

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Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Девять новых камер видеонаблюдения с функцией записи и хранения информации в течение 30 дней установлено на ярмарке, которая развернута на улице Терновского в Пензе. Об этом директор МУП «Городской центр торговли и услуг» Валерий Лагодинский сообщил мэру Виктору Кувайцеву, докладывая о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

На ярмарке в Терновке наладили видеонаблюдение

Фото: Penza-gorod.ru

По словам руководителя муниципального предприятия, также назначено лицо, ответственное за это направление.

Кроме того, Валерий Лагодинский проинформировал главу администрации города о демонтаже некоторых павильонов, мешавших свободному проходу посетителей ярмарки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, после осмотра территории Виктор Кувайцев поручил продолжить работу по благоустройству ярмарки.
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