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В Пензе почтили память Иосифа Сталина

16:15 | 05.03.2017 | Общество

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Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Около 70 человек, по данным пензенского обкома КПРФ, приняли участие в памятном мероприятии по случаю 64-й годовщины со дня смерти руководителя советского государства Иосифа Сталина, которое состоялось в воскресенье, 5 марта.

В Пензе почтили память Иосифа Сталина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Митинг по случаю этой даты открыл первый секретарь горкома КПРФ, учитель истории Дмитрий Филяев.

«Сталин был отцом всего советского народа, в независимости от национальности, расы, пола, политических и религиозных предпочтений. Он сумел сплотить советский народ в трудные минуты жизни страны», — сказал он.

Другие участники мероприятия также отметили роль личности Иосифа Сталина в развитии государства и высказали мнение, что его идеи сегодня по-прежнему актуальны.

В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к бюсту генералиссимуса, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.
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