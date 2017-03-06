В Пензе на покупку автобусов на газомоторном топливе направят 60 млн. рублей Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Сумма средств, которые намечено направить на приобретение работающих на газомоторном топливе пассажирских автобусов, будет увеличена в Пензе до 60 млн. рублей. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 6 марта.

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Он пояснил, что 30 млн. рублей предусмотрено в региональном бюджете, еще 10 планировал выделить муниципалитет.

«Буквально вчера мы с Виктором Николаевичем [Кувайцевым, мэром Пензы] понимание нашли и договорились о том, что сумма будет увеличена до 30 млн. рублей», — сказал министр.

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Михаил Торгашин добавил, что еще 50 млн. рублей предусмотрено на обновление подвижного состава, работающего на газомоторном топливе на межмуниципальных маршрутах.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, когда будут построены заправки для данного вида транспорта.

«Последняя встреча с «Роснефтью» была в пятницу [3 марта]. Теперь понуждаем их, чтобы как можно быстрее сделали. Обещали в этом году, а по факту они не могут», — пояснил Михаил Торгашин.

Глава региона поручил заниматься данным вопросом активнее.