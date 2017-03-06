12:15:14 Понедельник, 6 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе на покупку автобусов на газомоторном топливе направят 60 млн. рублей

11:30 | 06.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Сумма средств, которые намечено направить на приобретение работающих на газомоторном топливе пассажирских автобусов, будет увеличена в Пензе до 60 млн. рублей. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 6 марта.

В Пензе на покупку автобусов на газомоторном топливе направят 60 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что 30 млн. рублей предусмотрено в региональном бюджете, еще 10 планировал выделить муниципалитет.

«Буквально вчера мы с Виктором Николаевичем [Кувайцевым, мэром Пензы] понимание нашли и договорились о том, что сумма будет увеличена до 30 млн. рублей», — сказал министр.

Читайте также

«Роснефть» расширит присутствие в Пензенской области

Михаил Торгашин добавил, что еще 50 млн. рублей предусмотрено на обновление подвижного состава, работающего на газомоторном топливе на межмуниципальных маршрутах.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поинтересовался, когда будут построены заправки для данного вида транспорта.

«Последняя встреча с «Роснефтью» была в пятницу [3 марта]. Теперь понуждаем их, чтобы как можно быстрее сделали. Обещали в этом году, а по факту они не могут», — пояснил Михаил Торгашин.

Глава региона поручил заниматься данным вопросом активнее.
Актуальное
Читайте также
В Пензе спасатели и полицейские отговорили женщину сводить счеты с жизнью В Пензенской области в 2016 году выдано почти 900 разрешений на деятельности такси
Зареченец Владимир Балыков стал чемпионом России по самбо Угнанная в Пензе иномарка обнаружена на дороге между Каменкой и Сердобском
Губернатор поручил покрасить ограждения вдоль тротуаров в Пензе в один цвет В пензенской картинной галерее пройдет выставка «Дары и дарители»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама