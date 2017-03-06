Предпринимательница оштрафована за нарушения в работе пекарни на Жемчужном проезде в Пензе Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Штраф в размере 5 тыс. рублей назначен судом индивидуальной предпринимательнице Валентине Кашициной за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нарушения в работе пекарни, расположенной на первом этаже жилого дома №2 на Жемчужном проезде, были выявлены 16 января 2017 года в ходе административного расследования.

«Загрузка продукции в пекарню осуществляется со стороны главного фасада, где расположены окна жилого дома, через специально оборудованный вход», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что канализация пекарни оказалась совмещена с общедомовой в техническом подполье, что противоречит требованиям законодательства.