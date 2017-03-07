В Пензе начала работу выставка «Журналистика с женским лицом» Общество

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. 30 фотографий представлено на выставке «Журналистика с женским лицом», которая начала свою работу в пензенском литературном музее во вторник, 7 марта.

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Экспозиция, подготовленная региональным отделением Союза журналистов России (СЖР), объединила работы Дмитрия Макарова, Сергея Красильникова, Владимира Павловского, Владимира Гришина и Андрея Демина.

Как пояснил председатель реготделения СЖР, главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин, идея провести такую выставку родилась благодаря социальным сетям, где периодически появляются неформальные снимки сотрудниц СМИ за работой, не вошедшие в официальные репортажи.

«Смотришь на это и ловишь себя на мысли: все-таки какие у нас красивые женщины-журналисты. Но за работой мы этого не замечаем. Вы знаете: на работе нет женщин и нет мужчин, там есть коллеги», — сказал он.

По словам Павла Шишкина, выставка призвана напомнить о том, что представительницы этой профессии не только мастерски владеют словом, но и отличаются привлекательностью.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев отметил, что в последнее время наметилась тенденция превращения журналистики в женскую профессию.

«Мужчин-то все меньше и меньше. Самая напряженная, самая ответственная зона — и там у нас милые дамы с микрофоном, с камерой идут на прорыв. Уже доходит до того, что чуть ли не в боевых действиях некоторые репортажи ведут женщины. Милые дамы, я понимаю, что вы все готовы взять на себя, но все-таки мы за вас переживаем», — сказал вице-спикер регионального парламента.

Он попросил женщин беречь себя и от лица мужчин пообещал всегда оберегать их, после чего прочел стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...»

Выставку, которая, как ожидается, будет работать в литературном музее до конца марта, планируется сделать ежегодной.