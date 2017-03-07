В Пензе назначены штрафы за переполненные маршрутки №75 и №77 Общество

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, компания-перевочик «Бриз» и ее директор оштрафованы на 20 тыс., 50 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно за переполненные маршрутки №75 и №77 в Пензе.

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«17 ноября 2016 года водитель микроавтобуса Mercedes-Benz», следовавшего по маршруту №77, перевозил 32 пассажиров вместо 20. 22 ноября в автобусе малой вместимости той же марки и на том же маршруте ехали 26 человек при допустимой норме загрузки в 22», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что оба водителя работали на одного предпринимателя, которого в результате и оштрафовали.

«28 ноября было зафиксировано, что микроавтобус «Луидор-225000», следовавший по маршруту №75, вез 18 человек вместо разрешенных 14. За данное нарушение оштрафовали компанию-перевозчика и ее директора», — добавили в управлении.