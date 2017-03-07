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В Пензе с 9 апреля временно ограничат движение большегрузов

15:44 | 07.03.2017 | Общество

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Движение транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн, будет ограничено по дорогам местного значения города Пензы с 9 апреля по 1 мая.

В Пензе с 9 апреля временно ограничат движение большегрузов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, запрет не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусы, транспортировку дорожной и строительной техники, транспортные средства органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Кроме того, проехать смогут автомобили, перевозящие грузы для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий, а также пищевые продукты, животных, лекарственные препараты, топливо, семенной фонд, удобрения, почту и почтовые грузы.
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