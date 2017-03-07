В Пензе перед 8 Марта сетевые магазины оттянули у цветочных рынков часть покупателей Общество

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Торговцы на цветочных рынках, организованных в Пензе в преддверии Международного женского дня, отмечают снижение покупательского спроса по сравнению с предыдущими годами в связи с низкими ценами, установленными на аналогичную продукцию в сетевых магазинах.

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Например, если один тюльпан на рынке можно приобрести за 60–80 рублей, то в сетях — «Лента», «Spar» и других — за 80–130 рублей покупателям предлагают уже небольшой букет из пяти цветов.

По признанию некоторых продавцов, в этом году также наблюдается снижение спроса на один символов праздника — серебристую акацию, которую чаще называют мимозой.

Растение, которое привозят из Абхазии, существенно подорожало. Из-за холодов закупочная стоимость выросла с 200–300 рублей за 1 кг до 500 рублей, что отразилось и на рознице.

В Пензе одна ветка мимозы обойдется в сумму от 20 до 300 рублей в зависимости от размера.

Вместе с тем популярностью пользуются букеты из горной розы и крашеных сухоцветов, декорированных колючками. Букет из таких растений могут собрать прямо на месте, и они простоят гораздо дольше, чем обычные.

Как рассказали ИА «PenzaNews» флористы, принимающие индивидуальные заказы, в преддверии 8 Марта традиционно возрастает число желающих подарить близким букет тюльпанов. При этом в текущем году цветы для их составления действительно дешевле купить в супермаркете, нежели на оптовой базе.

Также специалисты в области флористики отметили рост закупочных цен, который произошел в преддверии праздника. Это сказывается на окончательной стоимости букета к Международному женскому дню. Так, кустовые хризантемы при покупке оптом подорожали в среднем на 20 рублей за ветку, а розы из Эквадора на 10–20 рублей.