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В пензенской филармонии состоялся праздничный концерт в честь Международного женского дня

17:44 | 07.03.2017 | Общество

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Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Более 300 представительниц различных профессий получили приглашения на праздничный концерт, состоявшийся в пензенской областной филармонии накануне 8 Марта.

В пензенской филармонии состоялся праздничный концерт в честь Международного женского дня

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом мероприятия все желающие могли ознакомиться с тематической выставкой детских рисунков и работ декоративно-прикладного искусства.

В ходе официальной части губернатор Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что в Пензенской области живут самые красивые, яркие, самобытные, трудолюбивые и добрые женщины.

«Вы дарите жизнь, согреваете своей любовью, окружаете теплом и заботой, приносите в наш мир гармонию и порядок. Именно в женщине раскрывается истинная душа России», — сказал глава региона.

После этого он вручил губернаторские награды выдающимся жительницам Пензенской области.

Затем состоялся праздничный концерт.
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