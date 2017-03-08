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В Пензе «ЗИФ Плюс» оштрафовано на 50 тыс. рублей за непредоставление истребуемых сведений

10:22 | 08.03.2017 | Общество

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Пенза, 8 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ОАО «ЗИФ Плюс» в Пензе за непредоставление истребуемых сведений.

В Пензе «ЗИФ Плюс» оштрафовано на 50 тыс. рублей за непредоставление истребуемых сведений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«2 ноября 2016 года определением №940/АР возбуждено административное расследование в отношении ОАО «ЗИФ Плюс». В ходе расследования у предприятия истребованы сведения, необходимые для разрешения дела, согласно определению. Оно получено ОАО «ЗИФ Плюс» 24 ноября, что подтверждает уведомление о вручении почтового отправления. Истребуемые сведения должны быть направлены в 3-дневный срок со дня получения определения, а при невозможности организация обязана уведомить об этом в письменной форме», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что до настоящего момента ОАО «ЗИФ Плюс» не представило истребуемые сведения, не уведомило в письменной форме о невозможности предоставления.

«Доказательств о высылке запрашиваемых документов почтовым отправлением ОАО «ЗИФ Плюс» не представлено», — добавили в управлении.
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