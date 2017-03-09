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В Пензенской области разработаны планы по трудоустройству 8,5 тыс. инвалидов — губернатор

13:15 | 09.03.2017 | Общество

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Индивидуальные планы по трудоустройству разработаны в Пензенской области для 8,5 тыс. инвалидов благодаря персонифицированному учету. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с докладом на заседании правительства РФ в Москве в четверг, 9 марта.

В Пензенской области разработаны планы по трудоустройству 8,5 тыс. инвалидов — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это позволяет человеку с ограниченными возможностями выработать профессиональную направленность, пройти обучение, трудоустроиться и адаптироваться на производстве», — пояснил глава региона.

Он добавил, что более 7 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья проинформированы о возможностях получения госуслуг в сфере содействия занятости населения, почти половина из них воспользовались ими.

«В регионе принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Работодателям с численностью работающих не менее 35 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2,5% от численности сотрудников. Применение закона позволило трудоустроить более 2 тыс. человек», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что также в Пензенской области активно применяется практика аренды рабочих мест.

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«Если предприятие в силу отраслевых или каких-либо других факторов не предоставляет вакансий для трудоустройства инвалидов, оно финансирует создаваемое общественной организацией рабочее место, выплачивая заработную плату. Таким образом, на арендованные рабочие места в регионе трудоустроены 350 инвалидов», — пояснил губернатор.

По его словам, в регионе осуществляется отдельное сопровождение граждан с ограниченными возможностями здоровья молодого возраста при получении ими профессионального образования, оказывается содействие в последующем трудоустройстве.

Иван Белозерцев сообщил, что всего в 2017 году на постоянные рабочие места в Пензенской области будут трудоустроены не менее 2 тыс. инвалидов.
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