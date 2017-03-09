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День лося пройдет в Заречном 8 апреля

16:51 | 09.03.2017 | Общество

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Заречный, 9 марта 2017. PenzaNews. Городской праздник «День лося» пройдет на территории зоны отдыха «Солнечная» в Заречном Пензенской области в субботу, 8 апреля.

День лося пройдет в Заречном 8 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что на площади у центра здоровья и досуга будет установлена сцена, где пройдут церемонии открытия и закрытия.

Развлечения будут организованы на нескольких площадках, объединенных общей экологической тематикой.

Для школьников пройдет квест, в ходе которого они должны будут преодолеть испытания на танцевальной, спортивной и творческой площадках. Также они примут участие в викторинах в библиомобиле и на станции «Экознайка», исполнят песни в караоке, побывают на площадке экотеатра.

Кроме того, будут организованы фотозоны, праздничная торговля, катание на качелях и на лошадях.

В настоящее время решается вопрос о приглашении контактного зоопарка, сообщает управление общественных связей Заречного.
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