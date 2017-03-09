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Запущен портал социально ориентированных НКО Пензенской области

17:38 | 09.03.2017 | Общество

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Портал социально ориентированных некоммерческих организаций создан в Пензенской области.

Запущен портал социально ориентированных НКО Пензенской области

Фото: Nkopenza.ru

Согласно сведениям, размещенным на интернет-ресурсе, проект, направленный на информационную поддержку НКО, реализован автономной некоммерческой организацией «Центр образования «Интеллект-Пенза». При этом был использован президентский грант, полученный по итогам конкурса, проведенного фондом «Покров».

Информация для пользователей сгруппирована по разделам: «Новости», «База НКО», «Стать волонтером», «Полезная информация» и «Конкурсы для НКО».

Также создана отдельная рубрика для анонсов. Пока здесь представлены исключительно мероприятия общероссийского масштаба.

Кроме того, предусмотрена электронная форма, с помощью которой можно задать вопрос экспертам — юристу и бухгалтеру.

Ожидается, что в перспективе на сайте будет доступен перечень услуг, предоставляемых некоммерческими организациями Пензенской области. На данный момент размещена лишь информация о работе социального такси.
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