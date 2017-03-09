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Пензенская область поднялась на 30 строчку экологического рейтинга регионов России

18:50 | 09.03.2017 | Общество

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область поднялась на 30 строчку экологического рейтинга регионов РФ, составленного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам зимы 2016–2017 годов.

Пензенская область поднялась на 30 строчку экологического рейтинга регионов России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, в период с 1 декабря по 28 февраля регион улучшил свои позиции сразу на 4 строки.

Пензенская область продемонстрировала следующие результаты: природоохранный индекс составил 42/58, промышленно-экологический — 37/63, социально-экологический — 62/38, а сводный экологический индекс равен 48/52.

Лидером рейтинга стала Тамбовская область, худший результат у Челябинской области.

В Приволжском федеральном округе места распределились следующим образом: в лидеры вырвалась Чувашия, на втором месте Ульяновская область, на третьем — Пермский край, за ними следуют Удмуртия, Пензенская, Самарская области, Татарстан, Кировская область, Марий Эл, Саратовская область, Башкирия, Мордовия, Нижегородская и Оренбургская области.

«Признаться, мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии, гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий. Планы на уровне регионов были утверждены еще в 2016 году, скорректированы на заседании Госсовета в минувшем декабре. В региональных СМИ писалось о проведении в 2017 году многочисленных масштабных экологических акций. Однако на дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами», — прокомментировал результаты рейтинга председатель правления «Зеленого патруля», эксперт центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

По его словам, «тишина в регионах» хорошо иллюстрируется стабильностью позиций субъектов РФ в экологическом рейтинге.

«Изменения позиций регионов в рейтинге минимальны, количество событий также невелико», — цитирует Андрея Нагибина пресс-служба «Зеленого патруля».

Экологический рейтинг субъектов РФ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью.

Целью проекта является осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.
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