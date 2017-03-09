Пензенская область поднялась на 30 строчку экологического рейтинга регионов России Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область поднялась на 30 строчку экологического рейтинга регионов РФ, составленного общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам зимы 2016–2017 годов.

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Согласно представленным данным, в период с 1 декабря по 28 февраля регион улучшил свои позиции сразу на 4 строки.

Пензенская область продемонстрировала следующие результаты: природоохранный индекс составил 42/58, промышленно-экологический — 37/63, социально-экологический — 62/38, а сводный экологический индекс равен 48/52.

Лидером рейтинга стала Тамбовская область, худший результат у Челябинской области.

В Приволжском федеральном округе места распределились следующим образом: в лидеры вырвалась Чувашия, на втором месте Ульяновская область, на третьем — Пермский край, за ними следуют Удмуртия, Пензенская, Самарская области, Татарстан, Кировская область, Марий Эл, Саратовская область, Башкирия, Мордовия, Нижегородская и Оренбургская области.

«Признаться, мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии, гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий. Планы на уровне регионов были утверждены еще в 2016 году, скорректированы на заседании Госсовета в минувшем декабре. В региональных СМИ писалось о проведении в 2017 году многочисленных масштабных экологических акций. Однако на дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами», — прокомментировал результаты рейтинга председатель правления «Зеленого патруля», эксперт центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

По его словам, «тишина в регионах» хорошо иллюстрируется стабильностью позиций субъектов РФ в экологическом рейтинге.

«Изменения позиций регионов в рейтинге минимальны, количество событий также невелико», — цитирует Андрея Нагибина пресс-служба «Зеленого патруля».

Экологический рейтинг субъектов РФ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью.

Целью проекта является осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.