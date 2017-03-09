Погода в Пензенской области в ближайшие дни особо не изменится — Валентина Неворотова Общество

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Погода в Пензенской области в ближайшие дни особо не изменится: по прежнему будет господствовать антициклон, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщила главный синоптик областного гидрометцентра Валентина Неворотова на заседании противопаводковой комиссии, состоявшемся в мэрии Пензы в четверг, 9 марта.

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«Сейчас на притоках реки Суры повышения уровня воды не наблюдается, несмотря на то, что льда там уже нет. Единственное место, где лед еще до сих пор есть, в районе села Чаадаевка, но он уже и там с промывами», — сказала она.

Валентина Неворотова обратила внимание на то, что в городе снег тает более интенсивно, поэтому возможны локальные подтопления.

В свою очередь директор ФГУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов сообщил, что на сегодняшний день отметка в водохранилище равна 147,37 метра при нормальном подпорном уровне 150.

По его словам, свободная емкость для приема талых вод составляет 235 млн. кубометров воды.

«Приточность на сегодняшний день небольшая. На водохранилище лед местами 43–45 см. В ближайшее время резких изменений в режиме работы пензенского водохранилища производить не будем, но все зависит от складывающейся погоды. Сброс воды в пиковый период составит 500 кубометров в секунду», — цитирует Валерия Парамонова пресс-служба администрации Пензы.