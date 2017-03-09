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Глава Минприроды и пензенский губернатор обсудили экологические проекты

19:51 | 09.03.2017 | Общество

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Москва, 9 марта 2017. PenzaNews. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили ход реализации природоохранных мероприятий в ходе встречи, состоявшейся в Москве в четверг, 9 марта.

Глава Минприроды и пензенский губернатор обсудили экологические проекты

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в регионе проводится большая работа в сфере экологии.

В частности, заложены финансовые средства на реализацию госпрограммы «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014–2020 годы». В числе прочего она предполагает природоохранные мероприятия в зоне проводившегося с середины до конца 1950-х годов уничтожения устаревших образцов химических боеприпасов.

Иван Белозерцев обратился к главе ведомства с просьбой оказать содействие в реализации пензенского природоохранного проекта. Губернатор выступил за его включение в национальный проект «Чистая страна» и в комплекс мероприятий, запланированных на 2017 год в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы», сообщает пресс-служба облправительства.
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