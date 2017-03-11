В Пензе открыли мемориальную доску писателю Александру Малышкину Общество

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Мемориальная доска уроженцу Мокшанского уезда, писателю Александру Малышкину открыта на здании гимназии №1 имени В.Г. Белинского в Пензе.

Фото: Kprfpenza.ru

Перед церемонией, состоявшейся в минувшую пятницу, 10 марта, учащиеся выступили с презентацией биографии литератора, напомнив об основных вехах его жизни.

Как отметил секретарь крымского республиканского комитета КПРФ Валерий Лавров, который также принял участие в церемонии, Александр Малышкин связан не только с Пензенской областью, но и с Крымом.

«Малышкин ― и пензенский, и крымский. Так сложилась судьба. Он служил там, на Черноморском флоте, в 1917–1918 годах, затем в составе Южной армии под руководством Фрунзе принимал участие в освобождении Крыма. […] В 1934 году он отдыхал в Ялте, и к нему приехал корреспондент одной из французских газет. Вот здесь и сказалось классическое воспитание пензенской гимназии. Малышкин беседовал с ним на чистом французском языке, который он выучил в гимназии №1. Но одну единственную фразу он сказал по-русски: на вопрос о том, откуда он родом, он ответил, что он пензенский», ― пояснил Валерий Лавров.

В свою очередь первый секретарь пензенского горкома КПРФ, учитель истории средней школы №58 Дмитрий Филяев выразил мнение, что в настоящее время писатель незаслуженно забыт.

«Когда я в своей школьной библиотеке взял роман Малышкина «Люди из захолустья», то обнаружил, что последний раз его брали в середине 1980-х годов. Это уникальный советский писатель, который использует такой язык, который не найдешь больше нигде. Это колоритный пензенский, мокшанский диалекты, о которых многие сейчас уже забыли. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие разбудит интерес к личности Малышкина, к его творчеству», ― добавил коммунист.

В рамках церемонии первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев вручил школе благодарственное письмо.

После этого ему и ученице 11Б класса Полине Киреевой было предоставлено право открыть мемориальную доску. По окончании церемонии ее участники возложили к доске венок и цветы, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.