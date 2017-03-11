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Мэр Пензы поручил благоустроить участок леса на Западной поляне

14:33 | 11.03.2017 | Общество

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил благоустроить лесной массив, расположенный между педагогическим институтом имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета и улицей Попова.

Мэр Пензы поручил благоустроить участок леса на Западной поляне

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 11 марта, он провел выездное совещание на месте, в котором приняли участие первый вице-мэр Сергей Волков, а также главы районных администраций и руководители профильных ведомств.

Виктор Кувайцев поручил представителям МКУ «Зеленое хозяйство города Пензы» просчитать размер территории, которую необходимо будет благоустроить, а управлению градостроительства и архитектуры поставил задачу составить проект реконструкции.

«При планировании мероприятий необходимо опираться на опыт благоустройства Олимпийской аллеи и европейские стандарты», — сказал мэр Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, сначала зона отдыха будет очищена от сухостоя и аварийных деревьев.

«Сохранение зеленых насаждений остается в приоритете — убирать будут только те, которые могут нанести вред жителям. Также планируется завезти новый грунт, выровнять территорию, засеять ее газонной травой и оформить пешеходные дорожки», — пояснили в мэрии.
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