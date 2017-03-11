Мэр Пензы поручил благоустроить участок леса на Западной поляне Общество

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил благоустроить лесной массив, расположенный между педагогическим институтом имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета и улицей Попова.

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 11 марта, он провел выездное совещание на месте, в котором приняли участие первый вице-мэр Сергей Волков, а также главы районных администраций и руководители профильных ведомств.

Виктор Кувайцев поручил представителям МКУ «Зеленое хозяйство города Пензы» просчитать размер территории, которую необходимо будет благоустроить, а управлению градостроительства и архитектуры поставил задачу составить проект реконструкции.

«При планировании мероприятий необходимо опираться на опыт благоустройства Олимпийской аллеи и европейские стандарты», — сказал мэр Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, сначала зона отдыха будет очищена от сухостоя и аварийных деревьев.

«Сохранение зеленых насаждений остается в приоритете — убирать будут только те, которые могут нанести вред жителям. Также планируется завезти новый грунт, выровнять территорию, засеять ее газонной травой и оформить пешеходные дорожки», — пояснили в мэрии.