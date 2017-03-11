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В Пензе жители двух домов на проспекте Победы выбрасывают мусор из окон

16:22 | 11.03.2017 | Общество

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Некоторые жители многоквартирных домов №82 и №84 на проспекте Победы в Пензе выбрасывают мусор из окон, несмотря на то, что контейнерная площадка находится в шаговой доступности.

В Пензе жители двух домов на проспекте Победы выбрасывают мусор из окон

Фото: Penza-gorod.ru

Пути решения этой проблемы обсудили члены рабочей группы, посетившей двор в субботу, 11 марта. В ее состав вошли первый вице-мэр Сергей Волков, глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов, его заместитель Вадим Муравлев и другие ответственные лица.

Сергей Волков предложил организовать во дворе видеонаблюдение, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

«Также необходимо разместить предупреждающие объявления, где указать, что нарушителей правил благоустройства будут привлекать к административной ответственности и штрафовать», — сказал он.

Вице-мэр предложил провести общее собрание жильцов, чтобы еще раз донести до собственников возможные меры воздействия и вместе найти пути решения возникшей проблемы, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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